Девочке на голову упала наледь в Петербурге

Следователи начали доследственную проверку после того, как девятилетняя девочка получила серьезные травмы головы из-за падения наледи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Как отмечается, инцидент произошел 9 февраля. Наледь упала с крыши одного из домов по Загородному проспекту.

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«Девочка с травмами головы в состоянии средней тяжести была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», — отметили в СК.

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