Выгорел дотла: пожарные не спасли ТЦ «Океан» на Сахалине

Глава Охинского района Сергей Гусев сообщил, что торговый центр «Океан» на севере Сахалина выгорел дотла, передает РИА «Новости».

«Одноэтажное здание торгового центра «Океан» в райцентре, в котором в воскресенье утром возник пожар, выгорело дотла. Пожарные так и не смогли отстоять здание», — заявил Гусев.

Реклама

Полиция организовала охрану пепелища во избежание случаев мародерства.

«К счастью, владельцы ювелирного магазина успели вынести из горящего здания все драгоценности», — рассказал Гусев.

По его словам, «Океан» был одним из самых больших торговых объектов в Охе.

Ранее в управлении МЧС по Сахалинской области проинформировали о пожаре в торговом центре в городе Оха. Возгорание произошло на площади в 1000 кв.м.