Депутатов Танзании хотят обязать сделать обрезание

Депутат Джеклин Нгоняни из Танзании предложила проверить, обрезаны ли ее коллеги-мужчины, поскольку обрезание снижает риск передачи ВИЧ, сообщает «Би-би-си».

По ее словам, все необрезанные депутаты должны пройти процедуру обрезания.

Сообщается, что многие коллеги поддержали ее идею. Однако член парламента Джозеф Кашеку выступил против предложения Нгоняни, назвав его «бескультурным» и «насильственным».

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ВИЧ рассматривается как главная угроза общественному здравоохранению в Танзании. Считается, что около 5% взрослого населения Танзании инфицированы ВИЧ, что дает ему 13-е место в мире по уровню инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обрезание снижает риск заражения ВИЧ среди мужчин примерно на 60%.

Ранее ученые объяснили, что обрезание меняет состав бактериальной флоры, практически убивая анаэробные бактерии, чем объясняется снижение риска заражения ВИЧ.