Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 21

Число погибших при обрушении здания в Стамбуле увеличилось до 21 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

«Число погибших к настоящему моменту достигло 21, из-под завалов извлечено 14 раненых», — сказал Сойлу.

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Он отметил, что всего в рухнувшем доме находились 35 человек.

Ранее сообщалось, что в бетоне, который использовался при строительстве дома, было обнаружено большое количество морского песка, при этом только три этажа здания были построены по лицензии.