На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

Глава украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничники России стали якобы без оснований отказывать украинцам во въезде. Об этом сообщает «112 Украины».

По его словам, за последние три дня гражданам Украины более ста раз отказали на пропускном пункте «Нехотеевка», расположенном в Белгородской области. В основном это касалось тех, кто передвигался на автомобилях с объемом двигателя свыше двух литров.

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«Их вернули в Украину без объяснения причин», — заявил Слободян.

Он добавил, что пограничники России заявили о штатной работе пропускного пункта.

Ранее сообщалось, что Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря.