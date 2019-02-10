На Сахалине загорелся торговый центр

В управлении МЧС по Сахалинской области проинформировали о пожаре в торговом центре в городе Оха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возгорание произошло примерно в 11.44 (3.44 мск) в одноэтажном торговом центре «Океан». Возгорание произошло на площади в 1000 кв.м.

Реклама

«…все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание… пожарная сигнализация сработала без сбоев», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Новосибирской области погибли четверо детей.