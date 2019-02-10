При пожаре в Новосибирской области погибли четверо детей

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области проинформировали о пожаре в селе Полойка Краснозерского района, при котором погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, возгорание произошло примерно в 1.00 10 февраля (21.00 мск) в частном жилом доме.

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«После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1982 года рождения и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во французском Лионе в результате вызванного взрывом пожара погибли женщина и ребенок.