В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы

Во французском Лионе в результате вызванного взрывом пожара погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что инцидент произошел 21.30 по местному времени (23.30 мск). Взрыв произошел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.

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Уточняется, что еще четыре человека пострадали в результате произошедшего. В настоящее время проводится расследование.

Ранее в Лионе рассказали о пострадавших при взрывах в студгородке университета.