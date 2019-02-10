В московском метро произошла стрельба, есть пострадавшие

В столичном управлении МВД проинформировали о конфликте на станции «Озерная» в московском метро, передает РИА «Новости».

По данным «Пятого канала», очевидцы проинформировали о стрельбе на станции.

По данным МВД, на станции произошел конфликт между четырьмя людьми, в результате которого пострадали два человека.

Реклама

«Также два человека задержаны, они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.

18 января на станции «Озерная» Солнцевской линии Московского метрополитена сработала пожарная тревога.