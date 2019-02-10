В московском метро произошла стрельба, есть пострадавшие
В столичном управлении МВД проинформировали о конфликте на станции «Озерная» в московском метро, передает РИА «Новости».
По данным «Пятого канала», очевидцы проинформировали о стрельбе на станции.
По данным МВД, на станции произошел конфликт между четырьмя людьми, в результате которого пострадали два человека.
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«Также два человека задержаны, они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.
18 января на станции «Озерная» Солнцевской линии Московского метрополитена сработала пожарная тревога.