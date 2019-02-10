Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В трех столичных аэропортах задержано и отменено 22 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Внуково задержано три рейса, в Домодедово задержан один рейс, еще 17 отменено. В Шереметьево задержан один рейс.
О задержанных и отмененных рейсах в аэропорту Жуковский не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 9 февраля, ожидается до -2°С. Днем будет облачно, местами небольшой снег и гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.