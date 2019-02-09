Более 50 тысяч человек приняли участие в акции «желтых жилетов»

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Более 50 тысяч человек приняли участие в очередной акции «желтых жилетов», передает BFM TV.

Как отмечается, по всей стране на улицы вышли около 51,4 тысяч человек. В Париже — 4 тысячи.

Ранее сообщалось, что 9 февраля во время тринадцатой акции «желтых жилетов» полиция применила слезоточивый газ. Позднее стало известно, что один из протестующих лишился кисти руки в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом при столкновении демонстрантов с полицией рядом со зданием Национального собрания.