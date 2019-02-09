Одному из «желтых жилетов» оторвало кисть руки во время протестной акции
Одному из участников протестного движения «желтых жилетов» оторвало кисть руки во время очередной акции в Париже. Об этом сообщает Sputnik France.
Как отмечается, это произошло во время столкновения демонстрантов с правоохранителями рядом со зданием Национального собрания.
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Уточняется, что мужчине оторвало кисть в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом GLI-F4, которые обычно использует французская полиция.
Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов».
В субботу, 9 февраля, проходит уже тринадцатая акция «желтых жилетов».