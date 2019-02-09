Режим ЧС ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия медведей

Режим чрезвычайной ситуации введен на архипелаге Новая Земля из-за нетипично большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов, сообщает РИА «Новости».

«С декабря 2018 года по февраль 2019-го наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения», — сообщается в докладе заместителя главы администрации муниципалитета Александра Минаева.

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Он отметил, что постоянно в поселке находятся от шести до десяти белых медведей.

По его словам, люди напуганы, боятся выходить из дома и отпускать детей в школы и детские сады.

В регионе отметили, что с 1983 года такого массового нашествия белых медведей не было.