Сотрудники украинского минздрава заразились корью

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Замминистра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина сообщила, что среди сотрудников ведомства зафиксированы случаи заболевания корью, передает ФАН.

По ее словам, один из сотрудников заболел корью несколько недель назад, а теперь у контактировавших с ним выявлены симптомы того же заболевания. При этом случаи заражения корью также были зафиксированы в министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Как отмечается, в связи со вспышкой заболевания было принято решение начать вакцинацию сотрудников украинского минздрава.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре обеспокоились вспышками кори на Украине.