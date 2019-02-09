Россия и Испания могут провести двусторонний Год образования и науки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/795/11629795/RIAN_1164989.HR.ru-pic905-895x505-6073.jpg">

Российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что осенью 2019 года в двух странах может начаться перекрестный Год образования и науки, передает РИА «Новости».

По его словам, уже проведены переговоры с министром науки, инноваций и университетов Испании Педро Дуке и намечены мероприятия, которые можно будет провести в России.

Реклама

Также посол отметил, что Россия и Испания до этого вместе проводили двусторонние Год культуры, Год языка и литературы и Год туризма.

«Сейчас готовимся к проведению двустороннего Года образования и науки...Место пока не определено — в России или Испании. Как правило, открытие проводится в одной стране, а закрытие в другой. », — добавил Корчагин.

Ранее сообщалось, что король Испании оценил роль России в процветании экономики.