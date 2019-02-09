Пожар в трамвае произошел на юге Москвы

Представитель столичных экстренных служб сообщил, что на юге Москвы на Симферопольском бульваре произошло возгорание трамвая, передает РИА «Новости».

По имеющейся информации, возгорание произошло в кабине трамвая на площади два кв. метра, к настоящему моменту пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Из-за инцидента нарушено движение трамваев номер 1, 3, 16 и 49, маршруты изменены до Нижних Котлов, добавили в столичном Департаменте транспорта. Для перевозки пассажиров на линии работают восемь компенсационных автобусов.

Ранее сообщалось, что дети погибли при пожаре в Калмыкии.