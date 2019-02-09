После конфликта в самарской колонии госпитализированы 12 человек
Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова заявила, что 12 заключенных госпитализировали после конфликта в самарской колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, семь человек были доставлены в медсанчасть ФСИН в Самаре.
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Она также добавила, что пять заключенных доставлены на обследование в городскую больницу.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку из-за конфликта в самарской колонии.