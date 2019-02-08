Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании

В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Службу Гражданской защиты в Испании.

Отмечается, что столкновение произошло на участке между Сан-Висенте-де-Кастельет и провинцией Барселоны Монресой. После столкновения один из поездов сошел с рельсов.

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Уточняется, что погибла машинистка поезда, три пассажира находятся в тяжелом состоянии, 16 человек получили ранения средней степени тяжести, а 79 — легкие ранения.

В настоящее время на месте работают врачи, пожарные и каталонские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Испании столкнулись два поезда.