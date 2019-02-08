Представитель «новой церкви» Украины впервые совершил богослужение на Афоне

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Впервые представитель «новой церкви» Украины епископ Одесский Павел провел богослужение в афонском монастыре Пантократор, передает Romfea.gr.

Отмечается, что Одесский Павел совершил Божественную литургию.

«Новая церковь» Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.

Ранее сообщалось, что «новая церковь» на Украине провела первое заседание Синода. Также президент России Владимир Путин объяснил причину создания «новой церкви» на Украине.