Представитель «новой церкви» Украины впервые совершил богослужение на Афоне
Впервые представитель «новой церкви» Украины епископ Одесский Павел провел богослужение в афонском монастыре Пантократор, передает Romfea.gr.
Отмечается, что Одесский Павел совершил Божественную литургию.
«Новая церковь» Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.
Ранее сообщалось, что «новая церковь» на Украине провела первое заседание Синода. Также президент России Владимир Путин объяснил причину создания «новой церкви» на Украине.