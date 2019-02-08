Назначен старший следователь по особо важным делам при главе СК

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника Сергея Новикова старшим следователем по особо важным делам при главе Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Назначить …полковника юстиции Новикова Сергея Александровича — страшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета России», — говорится в тексте указа.

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Как отмечается, Сергей Новиков возглавлял следствие по делу генерала Дениса Сугробова и бизнесмена Дмитрия Михальченко.

Ранее сообщалось, что назначен начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.