СК возбудил дело по факту избиения ветерана коллекторами в Перми

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту избиения ветерана в Перми и перепродажи его квартиры, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, в Перми коллекторы избили 90-летнего ветерана войны в его квартире. До этого его дочь-пенсионерка под залог квартиры взяла заем в микрофинансовой организации на лечение у «экстрасенсов» и не смогла расплатиться. В результате кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и теперь пытаются выселить их.

Реклама

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления информации.

В ведомстве добавили, что одновременно СК России по Пермскому краю продолжает расследование в отношении экстрасенсорной организации по преступлению, предусмотренному частью 4 статьи 159 УК («Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).