«Счастливой старости»: Чубайс об освобождении Квачкова

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Глава Роснано Анатолий Чубайс пожелал «счастливой старости» освобожденному от наказания по делу об экстремизме экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. Об этом Чубайс написал в своем фейсбуке.

Чиновник рассказал, что журналисты «засыпали» его вопросами об освобождении Квачкова.

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Он отметил, что «дедушке» уже идет «восьмой десяток».

«Пожелать ему можно только счастливой старости», — заметил Чубайс.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, почему суд освободил Квачкова от наказания.