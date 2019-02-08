«Счастливой старости»: Чубайс об освобождении Квачкова
Глава Роснано Анатолий Чубайс пожелал «счастливой старости» освобожденному от наказания по делу об экстремизме экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. Об этом Чубайс написал в своем фейсбуке.
Чиновник рассказал, что журналисты «засыпали» его вопросами об освобождении Квачкова.
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Он отметил, что «дедушке» уже идет «восьмой десяток».
«Пожелать ему можно только счастливой старости», — заметил Чубайс.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, почему суд освободил Квачкова от наказания.