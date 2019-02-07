Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала
Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова была госпитализирована после скандала в учебной части, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Сообщается, что девушка устроила скандал и впала в истерику после желания отчислиться.
Как пояснили источники, студентка страдала от неразделенной любви к начальнику курса.
Реклама
Сотрудники факультета вызвали скорую помощь.
«Хорошо, что быстро вызвали нас. Сейчас с ней разговаривают», — рассказали врачи скорой.
После общения с врачами девушку госпитализировали.