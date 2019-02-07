У вынужденно севшего в Абакане самолета нашли неисправность

Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова проинформировала о вынужденной посадке чартерного рейса из Китая в Новосибирске, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет компании NordStar, который летел с острова Хайнань в Новосибирск, был вынужден сесть в Абакане.

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«Борт совершил посадку на дозаправку по погодным условиям — сильный встречный ветер», — сказала Горбунова.

Она добавила, что после осмотра лайнера была обнаружена незначительная техническая неисправность. Планируется, что через несколько часов, после ее устранения, самолет продолжит полет.

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза.