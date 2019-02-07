Арашуков заявил о готовности пройти полиграф
Сенатор Рауф Арашуков заявил о готовности пройти полиграф, передает РИА «Новости».
На заседании в Мосгорсуде он заявил, что показания сфабрикованы.
«Я вину не признаю. Это все фейковые показания, я готов на детектор лжи идти», — заявил Арашуков.
Отмечается, что результаты проверки на полиграфе, согласно судебной практике, не считаются доказательством в суде.
Ранее адвокат сенатора Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что его обвиняют в соучастии в преступлении, по которому вынесен оправдательный приговор, то есть которого не было.