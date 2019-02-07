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Сенатор Рауф Арашуков заявил о готовности пройти полиграф, передает РИА «Новости».

На заседании в Мосгорсуде он заявил, что показания сфабрикованы.

«Я вину не признаю. Это все фейковые показания, я готов на детектор лжи идти», — заявил Арашуков.

Отмечается, что результаты проверки на полиграфе, согласно судебной практике, не считаются доказательством в суде.

Ранее адвокат сенатора Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что его обвиняют в соучастии в преступлении, по которому вынесен оправдательный приговор, то есть которого не было.