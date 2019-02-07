Коврики для фитнеса и кафельную плитку забывали пассажиры метро в январе

Пассажиры московского метрополитена в январе забыли на станциях и в вагонах поездов около 840 вещей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метро.

Среди необычных находок оказались коврики для фитнеса и кафельная плитка

В метрополитене отметили, что почти половину вещей уже вернули владельцам.

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Как уточнили в метро, забытых вещей в январе этого года оказалось на 60% больше, чем в прошлом. Пассажиры забывали как небольшие, так и крупногабаритные вещи: украшения, часы, рюкзаки, дорожные сумки с личными вещами, чемоданы и прогулочные коляски, кем-то была оставлена сумка с художественной литературой.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве на вокзалах забывчивые пассажиры оставили семь хомячков.