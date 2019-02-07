Telegraph: третий «отравитель» Скрипалей после покушения остался в Британии

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В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «российским агентам» Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некто Сергей Федоров, который на некоторое время остался в Британии после покушения. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В издании утверждают, что Федоров также является «российским шпионом», а его имя вымышлено. Отмечается, что Федоров должен был улететь в Москву тем же рейсом, что Петров с Бошировым, однако перед отправкой самолета снялся с рейса вместе с багажом.

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Источники издания утверждают, что это этом может свидетельствовать о том, что Федоров остался в Британии. Газета отмечает, что в данный момент неясно, почему «российский шпион» решил так поступить.

В октябре прошлого года «Газета.Ru» подробно рассказывала о третьем подозреваемом в деле Скрипалей.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.