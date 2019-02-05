Guardian: похищенный шесть лет назад британский журналист оказался жив

Британский фотокорреспондент-фрилансер Джон Кэнтли, которого более шести лет назад похитили члены террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), все еще жив, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

Кэнтли похитили на территории Сирии в 2012 году. Отмечается, что о судьбе журналиста не было известно с момента последнего выпуска членами ИГ видео в 2016 году. В июле 2017 года в иракских СМИ появилось интервью с боевиками ИГ, согласно которым Кэнтли был убит в результате авиаудара во время битвы за возвращение Мосула.

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Тем не менее, в ведомстве не рассказали, где в настоящее время удерживается британский журналист. Британский министр Бен Уоллес в ходе брифинга с журналистами также не раскрыл наличие доказательств о судьбе выжившего журналиста.

Кэнтли был захвачен в ноябре 2012 года вместе с американским корреспондентом Джеймсом Фоули — он впоследствии был обезглавлен.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.