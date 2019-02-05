Роспотребнадзор прояснил ситуацию со случаями заболевания корью в Москве

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Управление Роспотребнадзора по Москве отчиталось об эпидемиологическом расследовании, которое было проведено после нескольких случаев заболевания корью в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что оба заболевших проживали в хостеле на юго-востоке Москвы. Выяснилось, что они являются иностранными гражданами и не были привиты от кори. В настоящее время заболевшие госпитализированы.

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«Все работники хостела здоровы, привиты против кори. В целях предупреждения распространения кори среди иностранных работающих в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито более 1370 человек, вакцинация продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Также в московском департаменте Роспотребнадзора рассказали, что после медосмотра врачи установили симптомы кори у еще 23 иностранных рабочих. Они доставлены в больницу.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о карантине, который был введен в двух московских школах из-за случаев заболевания корью.