CNN: на Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году. Об этом сообщает CNN.

Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 к следующему году, до 40, 50 и 60 в каждом последующем году. Таким образом, к 2024 году сигареты можно будет приобрести по достижении 100 лет.

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Отмечается, что на Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.

Ранее ученые выяснили, что курение при беременности ведет к ожирению у детей.