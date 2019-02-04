Индиец захотел судиться с родителями из-за своего рождения

Житель Индии Рафаэль Самуэль намерен подать в суд на собственных родителей из-за своего рождения, на которое он не давал согласия. Об этом пишет The Daily Mail.

27-летний мужчина называет себя антинаталистом — приверженцем системы взглядов, сторонники которой негативно относятся к размножению и считают его неэтичным.

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При этом Самуэль отмечает, что у него хорошие отношения с родителями и удивительная жизнь, однако он не видит смысла тратить время на школу и построение карьеры. По его мнению, родители произвели его на свет ради собственного удовольствия, а воспитание детей он сравнил с «похищением и рабством».

Ранее сообщалось, что в Индии за колдовство убили женщину с детьми.