В Индии в багаже пассажира нашли детеныша леопарда

В индийском аэропорту в багаже пассажира был обнаружен месячный леопард, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что авиапассажир, прибывший в Индию из Таиланда, был задержан в аэропорту после того, как таможенники обнаружили в его сумке детеныша леопарда.

Мужчина вызвал подозрения, когда сотрудники аэропорта услышали шум, исходящий от его сумки, в которой был спрятан детеныш весом около килограмма.

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«Животное находилось в состоянии шока, издавало нервные звуки и казалось слабым», — сказали представители аэропорта.

45-летний задержанный мужчина, чье имя не названо, был «уклончив в своих ответах», когда сотрудники таможни допрашивали его о багаже. На данный момент власти пытаются выяснить, является ли подозреваемый участником международной контрабандной организации.

По данным издания, детеныш леопарда был доставлен в зоологический парк в Ченнаи, где о нем заботятся.

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