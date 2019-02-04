В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России заявил, что в стране по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным центра, это на 20 тысяч случаев заболевания раком больше, чем в 2017 году.

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Как отмечается, всего на онкологическом учете в России состоит 3,63 млн человек.

При этом в 2018 году врачи диагностировали более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний в мире.

Ранее сообщалось, что ученые назвали основные признаки рака.