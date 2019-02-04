Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе

В городе Энгельс около 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

По данным агентства, понижение давления связано с проведением аварийно-ремонтных работ на трубе в городе.

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Как отмечается, в зону отключения воды попали 500 частных и 100 многоквартирных домов.

Однако, перебои с холодной водой не повлияли на режим работы котельных.

Ранее сообщалось, что жители Симферополя остались без воды из-за аварии.