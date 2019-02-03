В МВД проверяют полицейских, скинувших старика со скамейки на пол

В МВД выяснят подробности инцидента в здании районного вокзала Башкирии, где двое полицейских скинули на пол лежавшего на скамейке пожилого человека, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал представитель управления на транспорте МВД по Приволжскому округу.

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«Инцидент произошел на вокзале села Раевка Альшеевского района Башкирии. По результатам проверки действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка», — сказал представитель ведомства.

Проверка началась после того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек. Правоохранители сталкивают лежащего на пол, при этом на записи видно, что у пожилого мужчины из рук выскальзывает трость.