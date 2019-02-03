Автобус с паломниками подорвался на мине в Ираке
Автобус с паломниками подорвался на придорожной мине в районе иракского города Балад на севере страны, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате взрыва несколько человек погибли, также есть раненые. Их точное число в настоящий момент неизвестно.
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Сообщается, что взрывное устройство было заложено у дороги в районе канала к югу от города Балад. Оно взорвалось на пути следования автобуса, перевозившего паломников.
По предварительной информации, паломники направлялись к шиитскому мавзолею имама Мухаммада ибн Хади.
Ранее сообщалось, что в Сирии подорвался автобус с учителями.