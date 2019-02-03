Американская индейка попалась на краже со взломом

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Полиция в американском штате Калифорния приехала по вызову о краже со взломом в одном из жилых домов в городе Элк-Гров, но обнаружила на месте «преступления» только дикую индейку. Об этом пишет UPI.

По данным издания, птица разбила стекло окна на втором этаже здания и проникла внутрь, из-за чего в доме сработала сигнализация.

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«Полицейские попытались установить контакт с подозреваемым, однако он не отвечал на ином языке, кроме птичьего», — заявили в полиции Элк-Грова.

Сообщается, что птица в ходе взлома получила лишь незначительные повреждения и уже была отпущена на свободу.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал индеек перед Днем благодарения.