Американская индейка попалась на краже со взломом
Полиция в американском штате Калифорния приехала по вызову о краже со взломом в одном из жилых домов в городе Элк-Гров, но обнаружила на месте «преступления» только дикую индейку. Об этом пишет UPI.
По данным издания, птица разбила стекло окна на втором этаже здания и проникла внутрь, из-за чего в доме сработала сигнализация.
Реклама
«Полицейские попытались установить контакт с подозреваемым, однако он не отвечал на ином языке, кроме птичьего», — заявили в полиции Элк-Грова.
Сообщается, что птица в ходе взлома получила лишь незначительные повреждения и уже была отпущена на свободу.
Ранее сообщалось, что Трамп помиловал индеек перед Днем благодарения.