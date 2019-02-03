Роспотребнадзор подтвердил массовые отравления в московских детсадах

Роспотребназор подтвердил подлинность опубликованного в СМИ документа, в котором говорится о массовых отравлениях в детских садах Москвы. Об этом сообщает iz.ru.

По данным ведомства, групповые отравления были зафиксированы в семи дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы. Как отмечается, заболевание у большинства детей протекало в среднетяжелой и легкой форме.

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Уточняется, что всего были госпитализированы 127 детей, все они в январе были выписаны из больниц. У них были диагностированы острые кишечные инфекции, в том числе дизентерия.

По предварительной информации, причиной отравления детей стал инфицированный творог, изготовленный на одном из предприятий в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что дети отравились газом в Оренбургской области.