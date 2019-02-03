В Брянской области задержан подозреваемый в стрельбе по жилым домам

В Брянской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по жилым домам в поселке городского типа Белые Берега. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел в субботу, 2 февраля. По данным представителей Росгвардии, 51-летний мужчина произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, а после этого скрылся.

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«В доме задержанного обнаружены 2 единицы незарегистрированного охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, мужчина был пьян, когда стрелял в сторону жилых домов.

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