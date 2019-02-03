СК: пьяный петербуржец напал на врача «скорой»
Следователи проверяют по факту нападения пьяного петербуржца на врача скорой помощи, передает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел ночью в воскресенье, 3 февраля, в одном из домов на Гаванской улице.
«Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене», — рассказали в региональном СК.
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В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
В прошлом году сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель напал на сотрудника «скорой».