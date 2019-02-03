СК: пьяный петербуржец напал на врача «скорой»

Следователи проверяют по факту нападения пьяного петербуржца на врача скорой помощи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел ночью в воскресенье, 3 февраля, в одном из домов на Гаванской улице.

«Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене», — рассказали в региональном СК.

Реклама

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

В прошлом году сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель напал на сотрудника «скорой».