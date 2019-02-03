Прокуратура Петербурга заинтересовалась избиением первоклассницы 59-летней учительницей

Петербургская прокуратура проверяет информацию о том, что 59-летняя учитель продленки избила первоклассницу до сотрясения мозга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

В агентстве напомнили, что ранее СМИ распространили информацию о том, что 59-летняя учитель якобы ударила по голове семилетнюю девочку в одной из школ Приморского района города. Сообщалось, что в результате инцидента девочка получила множественные травмы, включая ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга.

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«Прокуратура Приморского района организовала проверку в связи с информацией о причинении телесных повреждений учителем ученице», — сообщили в ведомстве.

Также представители прокуратуры отметили, что инцидент произошел в Школе №13 Приморского района.

В сентябре прошлого года сообщалось, что школьница жестоко избила первоклассницу в Твери.