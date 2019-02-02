В Москве задержали подозреваемого в убийстве клиента бармена

Задержан бармен, подозреваемый в убийстве посетителя в баре на Земляном валу в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлию Иванову.

По данным следствия, утром 2 февраля в баре, расположенном по улице Земляной вал, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении указанного преступления задержан бармен 1992 года рождения.

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«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления «Убийство», — сказала Иванова.

Она добавила, что задержанный доставлен в отдел, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.