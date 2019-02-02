Упавшая с ТЦ глыба льда убила женщину под Брянском

В Брянской области женщина погибла из-за падения на нее глыбы льда с крыши здания торгового центра, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в городе Дятьково.

«Вечером 1 февраля 2019 года во время очистки крыши здания ТЦ «Вавилон» в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую. От причиненных травм на следующий день женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Реклама

По информации источника, в момент происшествия женщина выходила из здания торгового центра с дочерью. Стоявший внизу охранник предупредил ее о том, что идти нельзя, там чистят крышу, но она якобы поторопилась выйти и попала под глыбу. У женщины остались трое детей 20, 17 и 14 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».