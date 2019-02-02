Приехавший на интронизацию главы ПЦУ игумен попал в больницу
Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем, который прибыл на интронизацию Епифания (возведение новоизбранного главы Православной церкви Украины (ПЦУ)) попал в больницу в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, причиной госпитализации стала аритмия.
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Уточняется, что игумен до этого страдал от сердечных заболеваний. В данный момент его обследуют врачи.
Подчеркивается, что он не сможет присутствовать на интронизации Епифания.
Ранее сообщалось, что Патриарх Варфоломей не приедет на интронизацию главы ПЦУ в Киеве.