Приехавший на интронизацию главы ПЦУ игумен попал в больницу

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Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем, который прибыл на интронизацию Епифания (возведение новоизбранного главы Православной церкви Украины (ПЦУ)) попал в больницу в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, причиной госпитализации стала аритмия.

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Уточняется, что игумен до этого страдал от сердечных заболеваний. В данный момент его обследуют врачи.

Подчеркивается, что он не сможет присутствовать на интронизации Епифания.

Ранее сообщалось, что Патриарх Варфоломей не приедет на интронизацию главы ПЦУ в Киеве.