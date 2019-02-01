Жильцы дома в Магнитогорске рассказали о проблемах

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Жильцы дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, рассказали вице-премьеру Виталию Мутко о проблемах, с которыми столкнулись семьи погибших, передает РИА «Новости».

В частности, они рассказали об 11 случаях невозможности наследовать квартиры родственников.

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«Квартира разрушена — как быть в такой ситуации. Мы решение найдем, стоимость утраченного имущества восстановим и найдем форму восстановления. Но вопрос наследования — это уже другое…», — ответил вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к вбросам, связанным с трагедией в Магнитогорске.