В Москве повысили уровень погодной опасности

В Гидрометцентре предупредили, что в Москве в ночь с первого на второе февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, в ночь на субботу с первого на второе февраля погода будет потенциально опасной из-за сильного тумана.

Реклама

Отмечается, что «желтый» уровень введут первого февраля с 21.00 мск. Предупреждение будет действовать 12 часов.

Ранее сообщалось, что более полутора месячных норм осадков выпало в столице в январе.