Новый фигурант появился в деле Арашуковых

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В деле о хищении природного газа «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб. появился новый фигурант — исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, сообщили в СК России.

Как отмечается, по окончании допроса Кятова следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В настоящее время обвинения уже предъявлены сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в участии в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК России), давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК России), а так же за убийство (ч.2 ст.105 УК России).

В СК уточнили, что уже арестованы отец сенатора Рауль Арашуков, а также Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов по делу Арашуковых скрылся от следствия.