Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова

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Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА «Новости».

Как отмечается, причиной возобновления расследования спустя 60 лет стали обращения родственников погибших, а также интерес СМИ и общества. При этом для прокуратуры процессуальные сроки, в отличие от остальных ведомств, не истекли.

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По словам представителя Генпрокуратуры, к расследованию привлекут специалистов в области геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось об обнаружении пропавшего на перевале Дятлова туриста.

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