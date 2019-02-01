Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что здание продолжает гореть в настоящее время, на месте работают пожарные.

«Огнем охвачено все здание», — сказал представитель администрации Кизляра.

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Он добавил, что в горящем ТЦ в основном располагались магазины одежды, а на первом этаже были продуктовые магазины, салоны сотовой связи.

О погибших и пострадавших в результате пожара на данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».