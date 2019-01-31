В минздраве Украины призвали легализовать марихуану

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала поддержать легализацию медицинской марихуаны. Об этом сообщает «112 Украина».

Она уточнила, что доступ части пациентов к препаратам на основе каннабиса является реализацией их права на медицинскую помощь.

Реклама

По словам Супрун, медицинская марихуана помогает облегчить страдания больных, а также улучшить их самочувствие во время тяжелых заболеваний. Она подчеркнула, что это соответствует мировой практике.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Нью-Йорк в США пообещал легализовать марихуану в новом году.